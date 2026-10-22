В Ставрополе произошел вооруженный конфликт из-за парковочного места

Отдельно правоохранители проверяют, есть ли у гражданина разрешение на травматическое оружие. Пока МВД описывает показанный на видео предмет как похожий на пистолет: ведомство не подтвердило его тип и не сообщило, изымали ли его. О стрельбе в сообщении полиции также не говорится.