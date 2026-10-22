В Ставрополе произошел вооруженный конфликт из-за парковочного места
Ссора из-за парковочного места во дворе жилого дома в Ставрополе переросла в угрозы с предметом, похожим на пистолет. Видеозапись конфликта появилась в соцсетях. На ней один из мужчин во время словесной перепалки демонстрирует предмет и угрожает оппоненту. После публикации ролика полиция начала проверку, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
Сообщение зарегистрировала дежурная часть УМВД по Ставрополю. Сотрудники отдела полиции № 3 доставили в отдел всех участников конфликта и опросили их. Сейчас полиция устанавливает, как развивался спор и какую роль в нём сыграл каждый из мужчин.
Отдельно правоохранители проверяют, есть ли у гражданина разрешение на травматическое оружие. Пока МВД описывает показанный на видео предмет как похожий на пистолет: ведомство не подтвердило его тип и не сообщило, изымали ли его. О стрельбе в сообщении полиции также не говорится.
Конфликт возник во дворе жилого дома, однако его адрес, время и число участников полиция не раскрыла. Не сообщалось и о пострадавших. Причиной ссоры ведомство называет парковочное место; подробности спора, в том числе кому принадлежала машина или место, в официальном сообщении не приводятся.
Кадры стали поводом для проверки, но сами по себе не устанавливают, кому принадлежало оружие и что именно предшествовало угрозам. Полиция выясняет обстоятельства и степень вины участников. По итогам проверки она примет решение. На момент публикации ведомство не сообщало о возбуждении уголовного дела или административного производства.