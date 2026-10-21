Главные новости за 21 октября. Кавказ
В Дагестане в 2026 году планируется провести работы на 25 объектах газификации в рамках Республиканской инвестиционной программы. На восьми объектах предполагается завершить работы до конца года.
Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания маломерной лодки с двумя рыбаками в Каспийском море у поселка Сулак в Махачкале. Один из них погиб, местонахождение второго до сих пор неизвестно.
Главгосэкспертиза России одобрила первый этап проектно-изыскательских работ по реконструкции снегоудерживающих и лавинозащитных сооружений на горном курорте Эльбрус. Работы пройдут на южном склоне горы на высоте от 2329 до 2965 тыс. м.
На Ставрополье к концу 2025 года насчитали 514 автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб. За год парк вырос на 102 машины, или почти на четверть. Владельцам начислили 64,9 млн руб. транспортного налога — на 29,7% больше, чем годом ранее. По числу таких автомобилей край занял 23-е место в России.
В Кизлярском районе Дагестана продолжается уборка риса: в этом году под культуру отведено 9 760 га, к кампании подготовлено 74 единицы техники. На сегодняшний день средняя урожайность держится на уровне 42,8 ц/га, и при таких темпах район рассчитывает собрать около 50 тыс. тонн зерна — выход на показатели прошлых лет, несмотря на погодные сложности весеннего периода.
Количество высокотехнологичных медопераций в Онкологическом диспансере Кабардино-Балкарии за два года выросло более чем в 17 раз — с восьми до 140 вмешательств в год.