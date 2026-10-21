На Ставрополье до конца года откроют две модульные амбулатории в Предгорном округе

Финансирование предусмотрено из федерального и краевого бюджетов. В учреждениях оборудуют кабинеты врачей, процедурные помещения и зоны ожидания. По словам главы округа Николая Бондаренко, открытие амбулаторий позволит жителям проходить осмотры, сдавать анализы, делать прививки и получать неотложную помощь без поездок в другие населенные пункты. Власти также работают над привлечением медицинского персонала в новые учреждения.