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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Кавказ

На Ставрополье до конца года откроют две модульные амбулатории в Предгорном округе

В Предгорном округе Ставропольского края до конца 2026 года планируют открыть модульные амбулатории в поселке Подкумок и селе Новоблагодарном. Новые медицинские учреждения должны повысить доступность первичной помощи для более чем 7 тыс. жителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Финансирование предусмотрено из федерального и краевого бюджетов. В учреждениях оборудуют кабинеты врачей, процедурные помещения и зоны ожидания. По словам главы округа Николая Бондаренко, открытие амбулаторий позволит жителям проходить осмотры, сдавать анализы, делать прививки и получать неотложную помощь без поездок в другие населенные пункты. Власти также работают над привлечением медицинского персонала в новые учреждения.
Кроме того, в селе Свобода уже ввели в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт после капитального ремонта. В хуторе Хорошевском завершается обустройство ФАПа.
Константин Соловьев