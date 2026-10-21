Главные новости за 21 октября. Новороссийск
Ленинский районный суд Новороссийска признал гендиректора ООО «Восточный путь» Сергея Островского виновным в хищении топлива на 89,7 млн рублей, поставленного «Новороссийской топливной компанией» в 2019–2020 годах. Суд назначил ему 5 лет условно, но краевой суд отменил условное осуждение и отправил Островского в колонию общего режима на 5 лет, взяв под стражу в зале суда.
Октябрьский районный суд Новороссийска приговорил 41-летнюю местную жительницу к 12 годам колонии общего режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере через тайниковые закладки. Довести умысел до конца она не смогла — запрещённые вещества изъяли сотрудники правоохранительных органов.
В Геленджике из-за реконструкции газопровода по инвестпрограмме «Газпрома» перекроют движение на участке улицы Кирова от Первомайской до Советской — работы начнутся ориентировочно 28–29 октября и продлятся до 30 ноября. Водителей просят использовать улицу Шевченко.
Винодельни Геленджика планируют собрать до 4 тыс. тонн винограда в 2026 году — рекордный урожай при более чем 600 га виноградников, сообщил глава города Алексей Богодистов на V Российском винодельческом форуме. Форум проходит в винном городе «Белый мыс» с участием вице-премьера Дмитрия Патрушева, министра сельского хозяйства Оксаны Лут и губернатора Вениамина Кондратьева.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд установил субсидиарную ответственность бывшего владельца новороссийского ООО «Альконт» Максима Мазура и обязал его выплатить 54,3 млн рублей по обязательствам обанкротившейся компании. Основная часть суммы — 53,48 млн рублей — предназначена ФНС, остальное распределено между двумя другими правопреемниками.