В Сочи для проведения марафона изменится схема движения в центре города

В воскресенье, 1 ноября, ограничения будут действовать с 04:00 до 15:00 на маршруте по улицам Театральной, Орджоникидзе, Москвина, Несебрской, Воровского, Конституции СССР, Парковой, Курортному проспекту, Егорова, Гагарина и Черноморской, а также в районе Ривьерского переулка. Участники обогнут памятник «Подвиг во имя жизни» и продолжат движение по Курортному проспекту с разворотами на улицах Горького и Черноморской, после чего вернутся к Зимнему театру.