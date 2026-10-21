В Сочи для проведения марафона изменится схема движения в центре города
В центре Сочи с 24 октября по 2 ноября введут временные ограничения движения транспорта для подготовки и проведения «Сочи Марафона». Забеги запланированы на 31 октября и 1 ноября, сообщает пресс-служба городской администрации.
С 06:00 24 октября до 20:00 2 ноября движение ограничат на Театральной площади у Зимнего театра. Там разместят стартовый городок и экспо-зону соревнований.
В субботу, 31 октября, участники детских забегов проследуют по улицам Театральной и Орджоникидзе до улицы Соколова и обратно. Маршрут взрослых забегов пройдет по улицам Театральной и Орджоникидзе до улицы Москвина и обратно. Движение на этих участках ограничат с 08:00 до 11:00.
В воскресенье, 1 ноября, ограничения будут действовать с 04:00 до 15:00 на маршруте по улицам Театральной, Орджоникидзе, Москвина, Несебрской, Воровского, Конституции СССР, Парковой, Курортному проспекту, Егорова, Гагарина и Черноморской, а также в районе Ривьерского переулка. Участники обогнут памятник «Подвиг во имя жизни» и продолжат движение по Курортному проспекту с разворотами на улицах Горького и Черноморской, после чего вернутся к Зимнему театру.
Соревнования пройдут на дистанциях 1,2 км, 2,5 км, 5 км, 10 км, 21 км и 42 км.