На Ставрополье суд рассмотрит дело о незаконном использовании товарного знака
В Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Пятигорска по обвинению в незаконном использовании чужого товарного знака (ч. 1 ст. 180 УК РФ). Ущерб правообладателю оценили в более 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, 47-летний индивидуальный предприниматель продавал обувь с нанесенными на нее чужими товарными знаками в торговом павильоне в Предгорном районе без разрешения правообладателя.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.