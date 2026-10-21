На Ставрополье суд рассмотрит дело о незаконном использовании товарного знака

В Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Пятигорска по обвинению в незаконном использовании чужого товарного знака (ч. 1 ст. 180 УК РФ). Ущерб правообладателю оценили в более 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.