OpenAI приобрела стартап Orchestra Bio для развития бизнеса в сфере биотехнологий на основе ИИ. В OpenAI подчеркнули, что компания стремится ускорить научные открытия и помочь в более оперативной доставке новых методов лечения пациентам. Orchestra Bio — стартап, основанный около четырех лет назад. Его платформа призвана помогать профильным командам управлять сложными этапами разработки лекарств.