Корпоративные новости на “Ъ FM”
Альфа-банк победил в двух номинациях премии Premium Banking 2026 аналитической компании Frank RG: «Лучший банк: высокая лояльность премиальных клиентов» и «Лучшее карточное предложение». В анкетировании премиальных клиентов банк получил наивысшую оценку лояльности. В первой номинации Frank RG оценивал, насколько клиенты привержены бренду и готовы рекомендовать банк. Награду «Лучшее карточное предложение» получил премиальный сервис Alfa Only от Альфа-банка. По оценке Frank RG, у Alfa Only самая выгодная программа вознаграждений по картам.
- Центробанк установил факты неправомерного использования инсайдерской информации Владимиром Наумовым при совершении сделок на торгах Мосбиржи
OpenAI приобрела стартап Orchestra Bio для развития бизнеса в сфере биотехнологий на основе ИИ. В OpenAI подчеркнули, что компания стремится ускорить научные открытия и помочь в более оперативной доставке новых методов лечения пациентам. Orchestra Bio — стартап, основанный около четырех лет назад. Его платформа призвана помогать профильным командам управлять сложными этапами разработки лекарств.