В Новороссийске 22 октября проведут учения со стрельбами в морском порту
В акватории морского порта Новороссийска завтра, 22 октября, пройдут военные учения с практическими стрельбами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Планируется, что дежурные силы Новороссийской военно-морской базы отработают отражение атак безэкипажных катеров и беспилотников. Учения запланированы на три временных интервала: с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 и с 21:00 до 23:00.
Во время стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе прогулочных и спортивных парусных судов, надувных лодок, гидроциклов, виндсерфов и сапбордов. Ограничение распространяется также на плавсредства, не подлежащие государственной регистрации.