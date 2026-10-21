В Новороссийске 22 октября проведут учения со стрельбами в морском порту

Во время стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе прогулочных и спортивных парусных судов, надувных лодок, гидроциклов, виндсерфов и сапбордов. Ограничение распространяется также на плавсредства, не подлежащие государственной регистрации.