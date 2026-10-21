Малкинский водовод на Ставрополье за 60 млрд рублей построят за частные средства
Частные инвесторы полностью профинансируют строительство Малкинского водовода стоимостью более 60 млрд руб., который обеспечит водоснабжение городов Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщил министр ЖКХ Ставропольского края Александр Рябикин на пресс-конференции в информационном центре «ТАСС Кавказ», передает ТАСС.
Проект предусматривает бурение новых скважин и прокладку магистрального водовода с подачей воды во все города Кавминвод. По словам министра, бюджетные средства — федеральные или региональные — для его реализации привлекать не планируется.
Кроме того, в Железноводске намерены построить новый водовод для обеспечения особой экономической зоны. Предварительная стоимость проекта составляет около 20 млрд руб. Окончательную сумму инвестиций определят после разработки проектно-сметной документации.
В целом Ставропольский край рассчитывает привлечь более 2 млрд руб. частных инвестиций для модернизации жилищно-коммунального хозяйства. По словам Александра Рябикина, этот показатель уже превышен.