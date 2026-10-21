На Ставрополье модернизацию 12 объектов водоснабжения начнут в 2027 году

Кроме того, в Георгиевском округе продолжается капитальный ремонт Обильненского группового водовода. Контракт на выполнение работ заключен в октябре. Завершить ремонт планируется до конца 2026 года. Первый этап проекта был реализован в прошлом году, второй выполняется в текущем.