На Ставрополье модернизацию 12 объектов водоснабжения начнут в 2027 году
В Ставропольском крае в 2027 году планируется начать реализацию 12 проектов по модернизации систем водоснабжения в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Рябикин на пресс-конференции в информационном центре «ТАСС Кавказ», передает ТАСС.
По словам министра, программа предусматривает как капитальный ремонт действующих сетей тепло- и водоснабжения, так и строительство новых объектов. В частности, власти намерены приступить к созданию систем водоснабжения в Изобильненском и Кочубеевском округах.
Кроме того, в Георгиевском округе продолжается капитальный ремонт Обильненского группового водовода. Контракт на выполнение работ заключен в октябре. Завершить ремонт планируется до конца 2026 года. Первый этап проекта был реализован в прошлом году, второй выполняется в текущем.
Отдельное направление работ — увеличение мощности подачи питьевой воды потребителям на территории Кавказских Минеральных Вод, отметил Александр Рябикин.