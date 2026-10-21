В Новороссийске 31 АЗС отпускает топливо с ограничениями
В Новороссийске по состоянию на 18:00 21 октября топливо отпускают на 31 автозаправочной станции. На всех работающих АЗС действуют ограничения по решению собственников: бензин и дизельное топливо продают только в баки автомобилей, лимит составляет 30, 40, 50 или 60 литров на машину. Об этом сообщили в МЦУ города.
Бензин АИ-100 доступен на одной заправке, АИ-95 — на десяти, АИ-92 — на 15. Дизельное топливо отпускают на всех 31 работающей АЗС. Еще пять заправок временно не продают топливо.
АЗС с доступным топливом работают под брендами «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «Уфим-нефть», PNB, а также на независимых заправках.
При этом ассортимент топлива зависит от конкретной станции. На некоторых АЗС бензин доступен только для спецтранспорта или по топливным картам. В частности, на заправке «Роснефти» в Цемдолине рядом с развязкой топливо отпускают для спецтранспорта по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этой АЗС.
Часть заправок работает по ограниченному графику. Так, Rusoil в Цемдолине принимает автомобили до 23:00, АЗС PNB в Кирилловке делает технический перерыв с 23:45 до 00:10, а заправка ООО «БОРА» на Сухумском шоссе работает с 8:00 до 20:00.