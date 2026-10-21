В Новороссийске 31 АЗС отпускает топливо с ограничениями

При этом ассортимент топлива зависит от конкретной станции. На некоторых АЗС бензин доступен только для спецтранспорта или по топливным картам. В частности, на заправке «Роснефти» в Цемдолине рядом с развязкой топливо отпускают для спецтранспорта по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этой АЗС.