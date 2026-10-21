В Ставрополе расследуют ДТП с пострадавшими женщиной и ее внучкой
В Ставрополе прокуратура устанавливает обстоятельства аварии, в которой пострадала местная жительница и ее внучка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
По данным правоохранителей, водитель легкового автомобиля сбил женщину с внучкой в коляске на пешеходном переходе. Обе пострадавшие госпитализированы с травмами. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Отдельное внимание будет уделено оказанию пострадавшим медицинской помощи.
Ход и результаты следственных действий находятся на контроле прокуратуры.