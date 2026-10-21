В Геленджике рассчитывают собрать до 4 тысяч тонн винограда в 2026 году
Винодельни Геленджика планируют собрать до 4 тыс. тонн винограда в 2026 году. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов на фоне проведения V Российского винодельческого форума.
«Сегодня у нас более 600 гектаров виноградников, а в этом году производители планируют собрать рекордный урожай до 4 тысяч тонн»,— отметил Алексей Богодистов.
По словам главы города, виноделие остается одним из важных направлений развития Геленджика. В эти дни курорт принимает V Российский винодельческий форум, в рамках которого ведущие производители страны представляют свою продукцию в винном городе «Белый мыс». В числе участников — винодельческие предприятия Геленджика.
В работе форума принимают участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Стратегическую сессию «Вино России: глобальный контекст и национальный код» модерирует президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.