Две участницы процесса оштрафованы за скандал в волгоградском суде
Мировой судья судебного участка № 59 Фроловского судебного района Волгоградской области привлек к административной ответственности двух женщин, устроивших конфликт в здании Фроловского городского суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 23 сентября 2026 года во время перерыва в рассмотрении гражданского дела. Как установил суд, ответчик Ольга Я. и третье лицо Клавдия Л. вступили в словесную перепалку в зале заседаний. Женщины кричали, обменивались оскорблениями и размахивали руками.
На требования пристава вести себя прилично участницы конфликта не реагировали. Крики продолжадлись даже после ряда предупреждений об административной ответственности за дебош в суде.
Приставы составили протоколы о неповиновении законному распоряжению по (ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ). В судебное заседание правонарушительницы не явились, однако в письменных заявлениях полностью признали свою вину и согласились с составленными протоколами.
По итогам рассмотрения материалов дела каждая из участниц инцидента была признана виновной и оштрафована на 1 тыс. руб. Постановления мирового судьи в законную силу еще не вступили.