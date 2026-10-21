Две участницы процесса оштрафованы за скандал в волгоградском суде

Инцидент произошел 23 сентября 2026 года во время перерыва в рассмотрении гражданского дела. Как установил суд, ответчик Ольга Я. и третье лицо Клавдия Л. вступили в словесную перепалку в зале заседаний. Женщины кричали, обменивались оскорблениями и размахивали руками.