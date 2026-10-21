В Дагестане запустили пилотные проекты по изучению национальных языков в 37 детсадах

«Наши родные языки — не просто средство общения. В них — душа Дагестана, колыбельные матерей, наставления предков, благородный кодекс чести горцев и поэзия великого Расула Гамзатова. Это бесценное богатство, переданное нам отцами и дедами. Сегодня наш общий долг — сберечь это уникальное достояние, не растерять его в век цифровизации и глобализации», — отметил в обращении глава Дагестана.