В Дагестане запустили пилотные проекты по изучению национальных языков в 37 детсадах
В Дагестане запустили пилотные площадки для изучения родных языков с раннего возраста в детских садах. Об этом сообщил глава республики Федор Щукин в поздравлении ко Дню дагестанской культуры и языков.
Проекты запустили в 37 дошкольных учреждениях. По словам главы региона, в республике также разработали бот для перевода текстов на национальные языки народов Дагестана. В дальнейшем подготовленные произведения планируется интегрировать в сервис «Переводчик» от «Яндекса».
Федор Щукин также отметил, что в регионе издают новые школьные учебники по федеральным стандартам, переводят произведения классиков и исторические документы. Поддержку получают 14 национальных печатных изданий, а также радио, телевидение и театры республики.
«Наши родные языки — не просто средство общения. В них — душа Дагестана, колыбельные матерей, наставления предков, благородный кодекс чести горцев и поэзия великого Расула Гамзатова. Это бесценное богатство, переданное нам отцами и дедами. Сегодня наш общий долг — сберечь это уникальное достояние, не растерять его в век цифровизации и глобализации», — отметил в обращении глава Дагестана.