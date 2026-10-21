На Ставрополье чиновницу оштрафовали за неполный ответ на обращение
В Минераловодском округе должностное лицо управления архитектуры и градостроительства администрации оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращения гражданки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
По данным надзорного ведомства, местная жительница обратилась в управление с заявлением об ознакомлении с материалами по ранее направленным обращениям. Однако уполномоченный сотрудник рассмотрел ее доводы не в полном объеме.
По инициативе прокуратуры чиновницу привлекли к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Сумма штрафа составила 5 тыс. руб. Исполнение наказания остается на контроле прокуратуры.