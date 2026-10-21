На Ставрополье задержали подозреваемого в сожжении венков у Вечного огня
В Кочубеевском округе Ставропольского края задержали 34-летнего местного жителя, который бросал венки в Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Происшествие случилось у братской могилы советских воинов в селе Казьминском. По данным полиции, мужчина взял венок, находившийся у мемориала, и бросил его в огонь, после чего направился за следующим. Происходящее попало на видео и распространилось в социальных сетях.
Сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины и задержали его неподалеку от мемориала. Задержанного передали сотрудникам Следственного комитета по Ставропольскому краю.