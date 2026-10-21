Глава селения в Северной Осетии получил условный срок за махинацию с муниципальной квартирой
Глава местной администрации селения Эльхотово в Северной Осетии Эдуард Гутиев признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получил три года лишения свободы условно с лишением права занимать выборные должности на два года. Приговор Кировского районного суда РСО—Алания уже вступил в законную силу — об этом ТАСС сообщила пресс-служба УФСБ по республике.
По данным следствия, в 2022 году фигурант от лица администрации заключил договор социального найма жилого помещения со своей знакомой, не имевшей на это законных оснований, а годом позже квартира была передана ей уже в собственность. Бюджету сельского поселения причинен ущерб в особо крупном размере.
В ходе расследования фигурант возместил его в полном объеме — что, впрочем, не спасло его от обвинительного приговора.