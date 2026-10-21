Глава селения в Северной Осетии получил условный срок за махинацию с муниципальной квартирой

По данным следствия, в 2022 году фигурант от лица администрации заключил договор социального найма жилого помещения со своей знакомой, не имевшей на это законных оснований, а годом позже квартира была передана ей уже в собственность. Бюджету сельского поселения причинен ущерб в особо крупном размере.