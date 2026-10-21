В Таганроге приостановили движение электробусов по маршруту 5/7-Т
В Таганроге временно остановлено движение электробусов по маршруту № 5/7-Т. Как сообщил заместитель главы администрации города по вопросам экономики Олег Шеховцов, причиной стали технические неисправности, которые требуется устранить. другие подробности и причины случившегося мэрия не раскрывает.
На время простоя пассажирам предложили альтернативные муниципальные маршруты — № 11, 13, 16, 30, 31, 50, 56 и 77. «Согласно социальному стандарту, маршрутная сеть Таганрога организована таким образом, чтобы жители могли добраться до любой точки города на общественном транспорте с одной пересадкой», — отмечается в публикации.
Другие подробности и причины случившегося мэрия не раскрывает.