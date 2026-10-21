В Дагестане планируют заложить более 170 га новых садов
В Дагестане планируют заложить более 170 га новых садов в двух районах республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы РД.
Отмечается, что решение стало возможным после продления кредитной линии для одного из крупнейших дагестанских производителей фруктов и орехов. На новых участках планируют выращивать яблоки, груши, фундук и черешню.
Первый урожай ожидается в 2029 году. В дальнейшем сельскохозяйственную продукцию планируется поставлять в регионы России.