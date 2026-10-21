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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Кавказ

Амир Ахмедов стал помощником врио зампреда правительства Дагестана

Участник кадровой программы «Команда Дагестана» Амир Ахмедов назначен помощником врио заместителя председателя правительства Республики Дагестан. Соответствующий указ подписал глава региона.
Господин Ахмедов — президент Федерации фиджитал-спорта региона, победитель нескольких грантовых конкурсов Росмолодежи. Ранее он возглавлял отдел по молодежной политике Дагестанского государственного университета и работал председателем комитета по делам молодежи вуза.
Кадровый проект запущен в июле по инициативе Федора Щукина; собеседования с кандидатами глава республики проводит лично. Первые участники уже распределены в администрацию главы и правительства республики, республиканские ведомства и структуры здравоохранения.
Мария Хоперская