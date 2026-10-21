Амир Ахмедов стал помощником врио зампреда правительства Дагестана
Участник кадровой программы «Команда Дагестана» Амир Ахмедов назначен помощником врио заместителя председателя правительства Республики Дагестан. Соответствующий указ подписал глава региона.
Господин Ахмедов — президент Федерации фиджитал-спорта региона, победитель нескольких грантовых конкурсов Росмолодежи. Ранее он возглавлял отдел по молодежной политике Дагестанского государственного университета и работал председателем комитета по делам молодежи вуза.
Кадровый проект запущен в июле по инициативе Федора Щукина; собеседования с кандидатами глава республики проводит лично. Первые участники уже распределены в администрацию главы и правительства республики, республиканские ведомства и структуры здравоохранения.