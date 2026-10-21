Т2 – лидер по сети 5G: статистика Роскомнадзора

«Объективные данные регулятора доказывают, что уже на старте Т2 запустил не пилотную, «на пятачке», а настоящую сеть 5G. Нашей целью было предоставлять достойное покрытие, поэтому в семи городах технология 5G организована на 40-80% инфраструктуры. Мы никогда не пытались искусственно расширить список городов запуска, включив несколько базовых станций в маркетинговых целях. При этом за прошедший месяц с момента запуска 5G мы увеличили парк базовых станций на четверть. Мы видим спрос на технологию и следим за тем, чтобы качество пользования сетью пятого поколения отвечало требованиям клиентов».