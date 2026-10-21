«Россети Тюмень» предложили механизмы взаимодействия между энергетиками и застройщиками в Югре

Александр Юрьев отметил, что инвестиционная активность напрямую связана с возможностями энергосистемы: для реализации новых проектов требуются энергоресурсы, однако механизмы опережающего строительства энергообъектов, то есть до заключения договора технологического присоединения, в правовом поле отсутствуют. Спикер также подчеркнул, что органы региональной и муниципальной власти играют ключевую роль в преодолении существующих ограничений.