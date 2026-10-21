«Россети Тюмень» предложили механизмы взаимодействия между энергетиками и застройщиками в Югре
В Сургутском районе 20-21 октября проходит III Форум северных муниципалитетов «Северный импульс», где собрались эксперты в области урбанистики, промышленного и гражданского строительства, муниципального управления и развития инженерных сетей. В мероприятиях трека «Инфраструктура. КРТ как драйвер пространственного развития Севера» принял участие заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг «Россети Тюмень» Александр Юрьев.
На открывающей панельной дискуссии участники высоко оценили первые итоги реализации в ХМАО-Югре нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В частности, округ признан одним из лидеров по темпам расселения аварийного жилья. При этом эксперты отметили и факторы, снижающие инвестпривлекательность северных территорий: удаленность, дорогая логистика, малочисленность населения, большой объем аварийного жилья и недостаточная инженерная инфраструктура.
Александр Юрьев отметил, что инвестиционная активность напрямую связана с возможностями энергосистемы: для реализации новых проектов требуются энергоресурсы, однако механизмы опережающего строительства энергообъектов, то есть до заключения договора технологического присоединения, в правовом поле отсутствуют. Спикер также подчеркнул, что органы региональной и муниципальной власти играют ключевую роль в преодолении существующих ограничений.
«За последние два года мы обеспечили электроснабжение 110 инфраструктурных и социально значимых объектов. Наиболее эффективные практики – участие муниципалитета в процессе «укрупнения» заявок на техприсоединение и региональные механизмы консолидации ресурсов», – поделился энергетик предложениями по снижению нагрузки на инвесторов для развития малых и удаленных северных территорий.
Представитель энергокомпании поддержал важность использования мастер-планов территорий и выделил наиболее комфортные для инвесторов механизмы поддержки, позволяющие системно решать задачи энергообеспечения: централизованные заявки через подведомственные структуры, бюджетные инвестиции и адресные программы.
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