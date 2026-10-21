И. о. министра финансов Дона Лариса Аношина покидает пост ради новой должности
Исполняющая обязанности министра финансов Ростовской области Лариса Аношина уходит на новое место работы. Об этом сообщил на заседании регионального правительства губернатор Юрий Слюсарь, пожелав ей успехов на новом посту. Какую именно должность займет чиновница, глава области не раскрыл.
На том же заседании госпожа Аношина получила награду «За заслуги перед Ростовской областью» — «за многолетнюю эффективную работу по развитию финансово-бюджетной системы региона». О готовящемся уходе донские СМИ писали еще накануне: источники говорили об окончании контракта и увольнении по собственному желанию. Кто возглавит областной минфин после ее ухода, официально не объявлено.
Лариса Аношина родилась в 1970 году в Чебаркуле Челябинской области, окончила Ростовский институт народного хозяйства. В донском минфине работает с 2006 года: начинала начальником отдела бюджетной политики в сфере здравоохранения, физической культуры и молодежной политики, в марте 2013-го стала заместителем министра, а в марте 2025-го — исполняющей обязанности руководителя ведомства после увольнения и задержания прежнего министра Лилии Федотовой. .