И. о. министра финансов Дона Лариса Аношина покидает пост ради новой должности

На том же заседании госпожа Аношина получила награду «За заслуги перед Ростовской областью» — «за многолетнюю эффективную работу по развитию финансово-бюджетной системы региона». О готовящемся уходе донские СМИ писали еще накануне: источники говорили об окончании контракта и увольнении по собственному желанию. Кто возглавит областной минфин после ее ухода, официально не объявлено.