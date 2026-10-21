В Дагестане отремонтировали более 81 км дорог в 2026 году
В Дагестане по состоянию на начало октября 2026 года отремонтировали более 81 км дорог. Работы ведутся на 34 объектах общей протяженностью 101,5 км, сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Из общего числа объектов 20 относятся к региональным и межмуниципальным дорогам, еще 14 — к улично-дорожной сети Махачкалы. Среди значимых проектов выделили строительство дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту, подъездных путей к ВТРК «Каспийский прибрежный кластер» и ВДЦ «Дагестан» от федеральной трассы Р-217 «Кавказ», а также дороги «Морское — Андреевка».
Глава Дагестана Федор Щукин ранее назвал ремонт и строительство дорог одним из приоритетов региональной политики.