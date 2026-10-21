Суд не раскрыл детали экспертизы о сносе птицекомплекса «Экоптицы» в Липецке

Разбирательство по одному из крупнейших для региона инвестпроектов с ПМЭФ-2024 длится больше года. Мэрия требует сноса комплекса, настаивая на том, что объекты возводились без разрешения на строительство. Ответчик, в свою очередь, подал встречный иск о признании права собственности на объект незавершенного строительства со степенью готовности 27%. Стоимость проекта оценивается свыше 10,5 млрд руб.