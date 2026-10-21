Суд не раскрыл детали экспертизы о сносе птицекомплекса «Экоптицы» в Липецке
Как и предполагал «Ъ-Черноземье», Арбитражный суд Липецкой области отложил рассмотрение дела о признании самовольными и сносе построек сельскохозяйственного перерабатывающего снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Экоптица» на улице Северный Рудник в Липецке. Результаты экспертизы пока не опубликованы, следует из картотеки арбитражных дел.
Инициировала спор администрация города. Ранее председатель кооператива Эдуард Кирьянов в разговоре с «Ъ-Черноземье» прогнозировал, что заседание будет отложено. Теперь дело могут рассмотреть 23 ноября.
Из документов суда следует, что время потребовалось для того, чтобы ответчик мог направить дополнительные документы экспертам, а также для ознакомления сторон с результатами экспертизы.
Господин Кирьянов, комментируя ход процесса, выразил уверенность в благоприятном исходе. На вопрос о степени готовности объекта он ответил, что работы приостановлены и с тех пор не возобновлялись.
Параллельно в Арбитражном суде Москвы инициирован спор с участием компании и липецких властей, правда, уже регионального уровня. Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка подал иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС России). Как следует из определения суда, чиновники требуют признать недействительными решение ФАС, третьим лицом по этому делу привлечена «Экоптица». Заявление принято, заседание назначено на 2 декабря.
Разбирательство по одному из крупнейших для региона инвестпроектов с ПМЭФ-2024 длится больше года. Мэрия требует сноса комплекса, настаивая на том, что объекты возводились без разрешения на строительство. Ответчик, в свою очередь, подал встречный иск о признании права собственности на объект незавершенного строительства со степенью готовности 27%. Стоимость проекта оценивается свыше 10,5 млрд руб.