В Ростовской области нарушили сроки реставрации трех ОКН

В Ростовской области нарушены сроки выполнения работ на нескольких объектах культурного наследия. В частности, задерживаются реставрация мемориального здания бывшего банка в Таганроге и ремонт особняка С. В. Петровой в Ростове-на-Дону. Это следует из отчета правительства региона о реализации программы «Развитие культуры и туризма» за девять месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».