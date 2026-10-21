В Ростовской области нарушили сроки реставрации трех ОКН
В Ростовской области нарушены сроки выполнения работ на нескольких объектах культурного наследия. В частности, задерживаются реставрация мемориального здания бывшего банка в Таганроге и ремонт особняка С. В. Петровой в Ростове-на-Дону. Это следует из отчета правительства региона о реализации программы «Развитие культуры и туризма» за девять месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Техническая готовность мемориального здания бывшего банка на пересечении улицы Александровской и Лермонтовского переулка в Таганроге составляет 97,5%. Работы должны были завершиться до 1 июня 2026 года. В отчете указано, что ведется претензионная работа, а плановый срок завершения перенесен на 1 декабря.
Реставрация особняка С. В. Петровой на улице Пушкинской, 115, в Ростове-на-Дону также не завершена в установленный контрактом срок — 31 мая. Готовность объекта оценивается в 97%. Власти рассчитывают завершить работы к 1 декабря.
Еще один объект с нарушением сроков — здание Атаманского дворца в Новочеркасске. Сейчас разрабатывается проектная документация по его сохранению, реставрации и приспособлению для современного использования. Готовность работ по объекту оценивается в 99,2%, планируемый срок завершения — 1 декабря 2026 года.
В Таганроге также продолжается реставрация здания театра на улице Петровской, 90. Контракт с ООО «Релект» на 577,6 млн руб. заключен в марте 2025 года. Завершить работы предусмотрено до 31 августа 2027 года. Согласно отчету, работы ведутся по графику, а техническая готовность составляет 26,9% от общего объема работ.
Власти региона отмечают, что в рамках программы продолжается капитальный ремонт домов культуры, библиотек и других учреждений. При этом в отчете зафиксированы отдельные случаи несоблюдения сроков выполнения работ и необходимость претензионной работы с подрядчиками.