В Ростовской области проведут отбор кандидатов на пост главы Целинского района
В Ростовской области с 22 октября по 10 ноября будут принимать предложения губернатору региона о кандидатурах на должность главы Целинского района. Об этом сообщается на сайте правительства области.
Предложения вправе внести политические партии, представленные в Госдуме и заксобрании региона, Ассоциация «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления», Совет муниципальных образований Ростовской области и Общественная палата региона. Каждая из организаций может предложить не более одной кандидатуры.
Документы необходимо направить на бумажном и электронном носителях в министерство региональной политики Ростовской области.
Кандидаты должны предоставить согласие на рассмотрение своей кандидатуры, анкету, копию паспорта, документы об образовании и квалификации, а также подтверждение трудовой деятельности. После предварительного рассмотрения губернатор представит кандидатуру собранию депутатов Целинского района для голосования по избранию главы муниципалитета.