На Дону за восемь месяцев отказали в выдаче 666 разрешений на работу такси

В Ростовской области за январь—август 2026 года выдали 3,5 тыс. разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, отказали по 666 заявлениям. Всего за этот период в региональный минтранс поступило 4,3 тыс. заявлений на получение разрешений. Такие данные приводятся в заключении минэкономразвития региона по результатам экспертизы административного регламента для перевозчиков такси, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».