На Дону за восемь месяцев отказали в выдаче 666 разрешений на работу такси
В Ростовской области за январь—август 2026 года выдали 3,5 тыс. разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, отказали по 666 заявлениям. Всего за этот период в региональный минтранс поступило 4,3 тыс. заявлений на получение разрешений. Такие данные приводятся в заключении минэкономразвития региона по результатам экспертизы административного регламента для перевозчиков такси, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
В 2025 году, по данным экспертизы, министерство получило 6,9 тыс. заявлений, по 6,2 тыс. из них были выданы разрешения, по 761 обращению отказано. В целом с 25 марта 2025 года по 31 августа 2026 года ведомство получило около 11,2 тыс. заявлений.
Минэкономразвития изучило постановление минтранса Ростовской области от 25 декабря 2025 года, регулирующее выдачу и аннулирование разрешений, внесение изменений в региональный реестр перевозчиков и предоставление выписок из него.
По итогам экспертизы ведомство рекомендовало уточнить статус физических лиц, которые могут обращаться за разрешениями, а также изменить порядок отказа в приеме документов. В частности, предлагается обязать чиновников выдавать заявителям мотивированное уведомление с указанием оснований отказа и порядка устранения недостатков. Сейчас при личном обращении недостатки документов могут разъясняться устно, что, по мнению экспертов, затрудняет обжалование решения.
Минэкономразвития не выявило в регламенте положений, создающих необоснованные затруднения для предпринимательской и инвестиционной деятельности. Замечаний и предложений в ходе публичных консультаций по документу, проходивших с 3 августа по 1 сентября 2026 года, не поступило.
Минтранс должен направить информацию о результатах исполнения рекомендаций в течение трех месяцев со дня получения заключения.