В Красном Сулине завершили достроили очистные сооружения для реки Кундрючьей
В Красном Сулине Ростовской области завершено строительство канализационных очистных сооружений и реконструкция городских коллекторов. Региональная служба государственного строительного надзора выдала заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации — оно получено после завершения строительства и проверочных мероприятий.
На объекте предусмотрена многоступенчатая очистка стоков — от механической фильтрации до биологической обработки и обеззраживания. По замыслу проекта, в реку Кундрючую, имеющую рыбохозяйственное значение, будет возвращаться вода, безопасная для гидробионтов; антропогенная нагрузка на реку снизится.
Заявленная производительность очистных — 10 тыс. куб. м в сутки.