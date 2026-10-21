В Красном Сулине завершили достроили очистные сооружения для реки Кундрючьей

На объекте предусмотрена многоступенчатая очистка стоков — от механической фильтрации до биологической обработки и обеззраживания. По замыслу проекта, в реку Кундрючую, имеющую рыбохозяйственное значение, будет возвращаться вода, безопасная для гидробионтов; антропогенная нагрузка на реку снизится.