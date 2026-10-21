«Альфа-банк» начисляет 15% годовых на накопления при подключении премиального сервиса Alfa Only. Приветственная ставка действует, если последние 90 дней у клиента не было рублевого остатка на накопительных счетах банка. Под нее можно разместить до 10 млн руб., а клиентам private banking до 30 млн руб. Вместе со ставкой клиент получает весь пакет Alfa Only. В него входят приоритетное обслуживание, персональный консьерж, привилегии в ресторанах и бизнес-залах.