Корпоративные новости на “Ъ FM”
«Альфа-банк» начисляет 15% годовых на накопления при подключении премиального сервиса Alfa Only. Приветственная ставка действует, если последние 90 дней у клиента не было рублевого остатка на накопительных счетах банка. Под нее можно разместить до 10 млн руб., а клиентам private banking до 30 млн руб. Вместе со ставкой клиент получает весь пакет Alfa Only. В него входят приоритетное обслуживание, персональный консьерж, привилегии в ресторанах и бизнес-залах.
Первый замглавы Росавиации Андрей Потемкин может возглавить ведомство после перехода нынешнего руководителя Дмитрия Ядрова на пост министра транспорта, сообщают источники «Ъ» в авиационной отрасли и правительстве. Решение о назначении Потемкина фактически принято, распоряжение премьера Михаила Мишустина ожидается в ближайшее время.
Акции производителей удобрений выросли на словах президента Владимира Путина о готовности поставлять удобрения в США. Бумаги производителя фосфорных удобрений и фосфатного сырья «ФосАгро» прибавили на пике больше 3%, примерно на столько же подорожали акции производителя минеральных удобрений «Акрон».