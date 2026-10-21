На «Крым Урбан Форум 2026» представили клубный дом бизнес-класса
В Ялте 15–17 октября состоялась пятая Юбилейная конференция по развитию территорий «Крым Урбан Форум 2026». Как отметили организаторы, мероприятие объединяет профессионалов отрасли, бизнес и власти для реализации масштабных проектов развития юга России и Крыма. В рамках конференции девелоперы представили свои проекты.
В первый день форума прошли сессии по комплексному развитию территорий (КРТ) и архитектурной идентичности полуострова. Участники сессии рассказали о своих проектах и представили концепции их развития. Так, федеральный девелопер ГК «Арт Групп» совместно с партнером Mirmax Group представил обновленную концепцию клубного дома бизнес-класса Mirmax Club Apartments «Император». Объект строится в центре Евпатории, рассчитан на 174 квартиры площадью от 40,6 до 128,2 кв. м. проекта объединяет классическую архитектуру и современные технологии.
В доме предусмотрены пространства для отдыха, работы и досуга: ресторан, кофейня, фитнес-зал, переговорные и гастрономический бутик. На закрытой территории запланированы прогулочные аллеи, зоны отдыха, детская и спортивная площадки.
Концепция проекта сочетает в себе классическую архитектуру и современные технологии. В доме предусмотрены дизайнерские холлы, системы безопасности и контроля доступа, бесключевой доступ и технологии «умного дома». Жителям будет доступен консьерж-сервис: от решения бытовых вопросов до организации досуга. Для собственников, не планирующих постоянно жить в Евпатории, предусмотрена возможность сдавать квартиру через управляющую компанию. В квартирах можно оформить постоянную регистрацию и создать собственный уникальный формат жизни у моря.
По данным властей Крыма, градостроительный потенциал республики оценивается в 12,6 млн кв. м, из которых 8,8 млн кв. м составляет именно жилая недвижимость. Для потенциальных застройщиков в республике предусмотрены меры поддержки, ключевой из которых является предоставление земельного участка без торгов.
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ООО СЗ «ПРОГРЕСС-СТРОЙ»
ИНН 9110033647 (входит в ГК «АРТ ГРУПП»)
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рфРеклама. 12+