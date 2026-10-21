На «Крым Урбан Форум 2026» представили клубный дом бизнес-класса

В первый день форума прошли сессии по комплексному развитию территорий (КРТ) и архитектурной идентичности полуострова. Участники сессии рассказали о своих проектах и представили концепции их развития. Так, федеральный девелопер ГК «Арт Групп» совместно с партнером Mirmax Group представил обновленную концепцию клубного дома бизнес-класса Mirmax Club Apartments «Император». Объект строится в центре Евпатории, рассчитан на 174 квартиры площадью от 40,6 до 128,2 кв. м. проекта объединяет классическую архитектуру и современные технологии.