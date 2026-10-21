Лицензии на алкоголь пополнили бюджет Ростовской области на 255 млн рублей

За январь—сентябрь 2026 года бюджет Ростовской области пополнили более 255 млн рублей от выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщила директор регионального департамента потребительского рынка Ирина Гелас в мессенджере «Макс».