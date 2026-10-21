Фонд капремонта Ставрополья введет поэтапные графики работ на крышах
С 2027 года при ремонте крыш в Ставропольском крае будут применяться графики поэтапного производства работ. Новый механизм призван дать более точный контроль сроков и качества, сообщил генеральный директор краевого Фонда капитального ремонта Павел Корниенко на пресс-конференции, прошедшей на базе Ставропольского государственного аграрного университета в РИЦ СК.
По его словам, активная фаза ремонта кровель в этом году стартовала лишь в середине лета — до этого работе мешали дожди. Сейчас в работе остаются ещё несколько крыш.
«Прикладываются все усилия, чтобы исключить залития квартир и закончить работы как можно раньше», — рассказал господин Корниенко.
В планах на следующий год — ремонт более 280 крыш домов в Ставрополе и на курортах Кавказских Минеральных Вод. Поэтапные графики вводятся именно ради контроля: если какой-то этап начнёт проседать, ждать до конца контракта не станут — сначала подрядчика оштрафуют, затем контракт могут расторгнуть и заключить с новым исполнителем.