Фонд капремонта Ставрополья введет поэтапные графики работ на крышах

В планах на следующий год — ремонт более 280 крыш домов в Ставрополе и на курортах Кавказских Минеральных Вод. Поэтапные графики вводятся именно ради контроля: если какой-то этап начнёт проседать, ждать до конца контракта не станут — сначала подрядчика оштрафуют, затем контракт могут расторгнуть и заключить с новым исполнителем.