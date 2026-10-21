Доходную часть бюджета Ростова увеличили на 245 млн рублей
На 12-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы восьмого созыва утверждены поправки в бюджет города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Дополнительные доходы составят 245,1 млн рублей. Доходы в этом году теперь достигают 68 млрд 62,7 млн рублей, расходы — 69 млрд 144,7 млн рублей. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.
В этом году средства пойдут, в частности, на разработку концепции озеленения города с внедрением технологии выращивания растений и предоставлением посадочного материала, обустройство детских игровых комплексов, валку и обрезку опасных деревьев с фрезерованием пней, ремонт внутриквартальных проездов и улично-дорожной сети, подземных переходов и сетей дождевой канализации с очистными сооружениями. Заложено и приобретение мебели, уличного игрового, компьютерного и интерактивного оборудования для 22 учреждений образования.
Отдельные статьи отражают специфику времени: единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим от падения беспилотных воздушных судов на многоквартирные дома, единовременные выплаты гражданам, заключившим контракт с минобороны РФ, содержание пунктов временного размещения и питания для вынужденных переселенцев с территории Украины, переселение из аварийного жилфонда и реконструкция ливневой канализации (бассейн № 1).
На 2027 год запланированы ремонт дороги по переулку Рыболовецкому и софинансирование благоустройства сквера «Комсомольский» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2028-м — подготовка обоснований инвестиций и технологический и ценовой аудит по строительству автомобильной дороги «Темерницкий скоростной диаметр», а также софинансирование капремонта гимназии № 14. Все изменения предварительно рассмотрены на депутатских комиссиях и слушаниях.