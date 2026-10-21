Доходную часть бюджета Ростова увеличили на 245 млн рублей

В этом году средства пойдут, в частности, на разработку концепции озеленения города с внедрением технологии выращивания растений и предоставлением посадочного материала, обустройство детских игровых комплексов, валку и обрезку опасных деревьев с фрезерованием пней, ремонт внутриквартальных проездов и улично-дорожной сети, подземных переходов и сетей дождевой канализации с очистными сооружениями. Заложено и приобретение мебели, уличного игрового, компьютерного и интерактивного оборудования для 22 учреждений образования.