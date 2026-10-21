T2 отметила креативные бизнес-идеи студентов СКФУ

«Современное образование – это не только получение знаний, но и возможность научиться применять их в нестандартных ситуациях, самостоятельно искать решения и брать на себя ответственность за результат. СКФУ рассматривает партнерство с T2 как возможность укрепить связь академической среды с профессиональным сообществом и познакомить студентов с актуальными направлениями развития отрасли. Важно и то, что подобные инициативы дают молодым людям пространство для самостоятельной работы: они могут предлагать собственные подходы, отстаивать точку зрения и получать обратную связь от экспертов. Мы рассматриваем такие проекты как значимый элемент формирования современной практико-ориентированной образовательной среды».