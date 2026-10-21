T2 отметила креативные бизнес-идеи студентов СКФУ
T2 подвел итоги кейс-чемпионата для студентов Северо-Кавказского федерального университета. В финал конкурса вышли семь команд, которые представили экспертной комиссии инновационные идеи по продвижению бренда компании. Авторы трех лучших проектов разделили призовой фонд в размере 200 тысяч рублей.
Кейс-чемпионат T2 объединил студентов СКФУ, готовых предложить нестандартные решения для продвижения федерального бренда. Регистрация на конкурс проходила до 22 сентября 2026 года, после чего команды приступили к разработке бизнес-кейсов.
За три недели конкурсантам предстояло разработать полноценную концепцию масштабной промокампании. Задача позволила студентам применить бизнес-мышление на практике: проанализировать особенности региона и аудитории, защитить выбранные решения и найти способы выделить бренд на телекоммуникационном рынке. В зависимости от концепции кампания могла включать PR- и SMM-спецпроекты, маркетинговые мероприятия и нестандартные продуктовые предложения. Важным условием стало соответствие коммуникационной платформе T2.
Финал кейс-чемпионата прошел 20 октября 2026 года на базе СКФУ. К очной защите были допущены семь команд: они представили свои проекты экспертной комиссии, в состав которой вошли представители T2 и вуза. Участники рассказали о разработанных концепциях, проанализировали, почему предложенные решения могут сработать в конкретном регионе, а также раскрыли, как планируют привлечь внимание целевой аудитории к бренду.
По итогам защиты эксперты выбрали три лучших кейса, отметив талант и креативный подход студентов СКФУ. Представители T2 наградили авторов лучших проектов денежными призами на общую сумму 200 тысяч рублей. Студенты могут направить выигрыш на любые цели – от саморазвития до реализации новых идей.
Победителем стала команда «ИБАС-team» с концепцией «Т2. Свой курс на связь»: она объединила пять тарифов, вдохновленных особенностями Ставропольского края, с пиксельной игрой с местными достопримечательностями и традициями. Второе место заняла группа «Свидетели СКФУ», предложившая в рамках проекта «Не верь. Проверь» семидневный тест-драйв связи T2 с помощью eSIM. На третьем месте расположилась команда Chetam с проектом «Т2. Город на связи» – концепцией интерактивных городских площадок с нейросетевыми технологиями, квестами и подарками.
Роман Житник, директор ставропольского филиала T2:
«Работа над реальными бизнес-кейсами помогает студентам увидеть, как креативная идея может превратиться в инструмент развития. Участникам было важно не только найти нестандартный способ привлечения внимания к федеральному бренду, но и учесть особенности аудитории, защитить выбранную стратегию и показать, как она может повлиять на решение клиента. Такой подход требует одновременно творческого мышления и понимания основ бизнес-процессов. Уверен, что опыт участия в кейс-чемпионате станет для студентов хорошей базой для дальнейшего профессионального развития».
Оксана Кузнецова, проректор по молодежной политике Северо-Кавказского федерального университета:
«Современное образование – это не только получение знаний, но и возможность научиться применять их в нестандартных ситуациях, самостоятельно искать решения и брать на себя ответственность за результат. СКФУ рассматривает партнерство с T2 как возможность укрепить связь академической среды с профессиональным сообществом и познакомить студентов с актуальными направлениями развития отрасли. Важно и то, что подобные инициативы дают молодым людям пространство для самостоятельной работы: они могут предлагать собственные подходы, отстаивать точку зрения и получать обратную связь от экспертов. Мы рассматриваем такие проекты как значимый элемент формирования современной практико-ориентированной образовательной среды».
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