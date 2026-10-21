В Хасавюрте следователи проверяют условия пребывания пациентов в больнице
Хасавюртовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Дагестан проводит процессуальную проверку по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) — речь идет о ненадлежащих условиях пребывания пациентов в одном из отделений медицинского учреждения Хасавюрта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом стали сведения, выявленные в ходе мониторинга СМИ: пациенты жалуются на отсутствие горячего водоснабжения, неудовлетворительное состояние палат и качество постельного белья, а также на нехватку мест для размещения.
Следователям предстоит проверить доводы публикаций, дать оценку действиям или бездействию должностных лиц медучреждения и установить наличие либо отсутствие признаков халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.