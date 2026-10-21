Дагестан лидирует по числу ДТП на переездах СКЖД

В январе—сентябре 2026 года на Северо-Кавказской магистрали произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых 13 человек травмированы и шесть погибли. Годом ранее за тот же период было зафиксировано 31 ДТП, 15 пострадавших и пять погибших.