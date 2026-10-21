Дагестан лидирует по числу ДТП на переездах СКЖД
В январе—сентябре 2026 года на Северо-Кавказской магистрали произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых 13 человек травмированы и шесть погибли. Годом ранее за тот же период было зафиксировано 31 ДТП, 15 пострадавших и пять погибших.
Лидер антирейтинга — Дагестан: там произошло девять ДТП, наибольшее число среди всех регионов дороги. На Ставрополье — пять происшествий, в Кабардино-Балкарской Республике — два. Распределение по остальным территориям: Краснодарский край (семь, в том числе одно вне переезда), Ростовская область (шесть, одно вне переезда), Чечня (два), Адыгея (одно) и Калмыкия (одно — вне переезда).
Профилактическая работа на магистрали велась в двух направлениях. Железнодорожники совместно с ГИБДД провели 224 рейда по выявлению нарушений при пересечении переездов; дежурные по переездам зарегистрировали 646 нарушений ПДД. Административные меры — штрафы и лишение прав — применены к 58 водителям. Параллельно сотрудники дистанций пути и ГИБДД во всех регионах дороги провели в автохозяйствах 7 тыс. бесед, охватив 14,4 тыс. водителей.