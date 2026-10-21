На переездах в Ростовской области за девять месяцев произошло шесть ДТП

Это третий показатель среди семи регионов дороги: впереди Дагестан (9) и Краснодарский край (7, в том числе одно вне переезда), далее идут Ставропольский край (5), Чечня и Кабардино-Балкария (по 2), Адыгея и Калмыкия (по 1, в Калмыкии — вне переезда). Всего по магистрали за девять месяцев произошло 33 ДТП, в которых 13 человек травмированы и 6 погибли; годом ранее — 31 ДТП, 15 пострадавших и 5 погибших.