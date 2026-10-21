Эксперты НЕОМЕТРИИ раскрыли экономику кондо-отелей на #MARKETBEAT CMWP

Иллюстрацией практической реализации такого подхода стал проект НЕОМЕТРИИ на юге России — гостиничный комплекс Greenmont в Сочи. По словам Бачуки Тутисани, курортный комплекс площадью 4,5 га сочетает видовые резиденции премиум-класса с сервисом уровня 5 звезд. Спикер акцентировал внимание на локации и инфраструктуре как драйверах инвестиционного интереса: на территории предусмотрены пять гастрономических точек, спа и медцентр, два фитнес-центра, парящий променад, детский центр, авторское благоустройство. И все это под управлением профессионального гостиничного оператора UPRO GROUP.