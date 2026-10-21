Эксперты НЕОМЕТРИИ раскрыли экономику кондо-отелей на #MARKETBEAT CMWP
Артем Пашкевич, директор по операционной деятельности и развитию и Бачуки Тутисани, руководитель отдела продаж НЕОМЕТРИИ выступили на экспертном мероприятии #MARKETBEAT, организованном CMWP при поддержке компании НЕОМЕТРИЯ. В фокусе обсуждения в этот раз был рынок курортной недвижимости.
В рамках дискуссии «Главные составляющие успешного кондо-отеля» эксперты НЕОМЕТРИИ рассказали, как сделать так, чтобы ожидания инвестора совпадали с фактическим результатом после открытия объекта, и раскрыли тему перехода кондо-отеля от стадии активных продаж к реальной эксплуатации.
По словам Артема Пашкевича, на этапе продаж девелопер «продает обещание», а после открытия рынок проверяет его цифрами. «Ввод здания не равен запуску гостиничного бизнеса. Открытие отеля — это физическая, операционная и коммерческая готовность. Только после прохождения всех этапов можно говорить о полной сформированности продукта»,— подчеркнул спикер.
Эксперт отметил, что обещание инвестору должно быть проверяемым, а прозрачная и обоснованная модель формирования экономики собственника создает основу для устойчивой доходности и долгосрочного доверия. «После открытия гостиница становится частью системы продаж девелопера. До открытия маркетинг рассказывает, каким будет объект. После — объект рассказывает о себе сам через загрузку, ADR, отзывы и возвратность гостей»,— добавил Артем Пашкевич.
Иллюстрацией практической реализации такого подхода стал проект НЕОМЕТРИИ на юге России — гостиничный комплекс Greenmont в Сочи. По словам Бачуки Тутисани, курортный комплекс площадью 4,5 га сочетает видовые резиденции премиум-класса с сервисом уровня 5 звезд. Спикер акцентировал внимание на локации и инфраструктуре как драйверах инвестиционного интереса: на территории предусмотрены пять гастрономических точек, спа и медцентр, два фитнес-центра, парящий променад, детский центр, авторское благоустройство. И все это под управлением профессионального гостиничного оператора UPRO GROUP.
«Большой объем объектов инфраструктуры обеспечивает интерес к проекту и со стороны инвесторов на стадии строительства, и со стороны гостей после запуска отеля. Это создает перспективы долгосрочной стабильной доходности для собственников»,— резюмировал спикер.
Главным выводом выступления экспертов НЕОМЕТРИИ стал тезис о том, что успех кондо-отеля в долгосрочной перспективе определяется не только качеством строительства и маркетинга на этапе продаж, но и продуманной моделью эксплуатации, которая связывает интересы девелопера, оператора и собственника на всем жизненном цикле проекта.
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