Пермский застройщик продолжает строить первый двухуровневый двор-парк в Дзержинском районе

* ГК ПЗСП – ведущая строительная компания Пермского края, более 60 лет на рынке и входит в тройку крупнейших застройщиков региона, построив свыше 1 млн кв. м недвижимости и социальных объектов. За качество и надежность отвечают более 1700 сотрудников, которые ежедневно трудятся на производстве и строительных площадках, преображая городскую среду и инфраструктуру Перми.

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Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП-Кронштадтская». Проектную декларацию можно посмотреть на сайте наш.дом.рф.