Пермский застройщик продолжает строить первый двухуровневый двор-парк в Дзержинском районе
Застройщик ПЗСП* не сбавляет темпов: в Дзержинском районе Перми продолжается строительство жилого комплекса «Три Девятых», главным украшением которого станет первый в районе двухуровневый двор-парк на стилобате. Это не просто благоустройство – это микс-пространство для жизни, творчества, отдыха и спорта.
ЖК «Три Девятых» класса «комфорт+» возводится в удобной локации на ул. Кронштадтской, 39 – в треугольнике улиц Плеханова, Екатерининской и шоссе Космонавтов. Рядом – вся необходимая инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники, экстрим-парк, ПГНИУ, Черняевский лес, скверы и Эспланада. Транспортная доступность и развитая среда делают район особенно привлекательным для жизни.
Комплекс будет состоять из четырех домов разной этажности. При строительстве применяется монолитно-каркасная технология и современная система индустриального домостроения BAUM – она дает широкие возможности для архитектурных и планировочных решений. Установка в доме специальных шумозащитных окон снизит шум от железнодорожных путей и автомобильных дорог.
Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:
«Проект «Три Девятых» – это наш вклад в развитие города и повышение качества городской среды. Мы учли потребности будущих жителей на всех уровнях – от транспортной доступности и безопасности до деталей благоустройства, инженерных решений».
Сердце проекта – двухуровневый двор-парк на стилобате, концепция которого строится вокруг идеи «бесконечной прогулки». Пространство спроектировано так, чтобы быть интересным для всех возрастов. Для детей обустраивают площадки с песочницами, горками и интерактивными элементами. Подросткам и взрослым понравятся спортивная зона и уютные лаунж-пространства.
Комфорт и безопасность обеспечивают технологии «Умного дома»: бесконтактный доступ на территорию через систему распознавания лиц, автоматическая передача показаний счетчиков, а также система распознавания автомобильных номеров для удобного проезда в паркинг.
В дизайнерских лобби появятся зоны для буккроссинга, коворкинг и колясочные. Внутри стилобата разместятся кладовые и паркинг, а на первом этаже – магазины, кофейни и пункты выдачи.
Среди планировок – квартиры с высотой потолков до 3,9 м, гардеробными и мастер-спальнями.
Телефон отдела продаж ПЗСП: +7 (342) 292-15-49. Офисы продаж: ул. Петропавловская, 52, и Докучаева, 31.
* ГК ПЗСП – ведущая строительная компания Пермского края, более 60 лет на рынке и входит в тройку крупнейших застройщиков региона, построив свыше 1 млн кв. м недвижимости и социальных объектов. За качество и надежность отвечают более 1700 сотрудников, которые ежедневно трудятся на производстве и строительных площадках, преображая городскую среду и инфраструктуру Перми.
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Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП-Кронштадтская». Проектную декларацию можно посмотреть на сайте наш.дом.рф.
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