С начала года на Дону пресекли незаконный оборот 784 голов скота
С начала 2026 года и по 19 октября Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия провело совместно с УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области более 80 рейдов. По итогам изъято и пресечено незаконное перемещение 784 голов сельскохозяйственных животных и птиц, а также 2,7 т продукции животного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Работа идет в рамках согласованной на территориях регионов «дорожной карты» о совместных мероприятиях по пресечению нарушений при перемещении животных и животноводческой продукции.
Наиболее частые нарушения, по данным управления, — перемещение животных без обязательного карантинирования перед отправкой и без ветеринарных сопроводительных документов. Показательные кейсы приходятся на октябрь: 9-го в Константиновском районе задержано транспортное средство, перевозившее трёх голов крупного рогатого скота без документов; 16-го в Егорлыкском — с пятью свиньями в аналогичной ситуации.
По всем фактам владельцам выданы требования о постановке животных на карантин и проведении профилактических (противоэпизоотических) мероприятий, разъяснены требования ветеринарного законодательства. Информация передана в областное управление ветеринарии.