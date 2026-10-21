С начала года на Дону пресекли незаконный оборот 784 голов скота

С начала 2026 года и по 19 октября Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия провело совместно с УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области более 80 рейдов. По итогам изъято и пресечено незаконное перемещение 784 голов сельскохозяйственных животных и птиц, а также 2,7 т продукции животного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.