В Ставропольском крае впервые вывели хлопчатник с цветным волокном
Селекционеры Прикумской опытно-селекционной станции в Буденновске вывели сорт хлопчатника с кремовым волокном. Сорт «Патриот» уже включен в Государственный реестр селекционных достижений, сообщил изданию «Победа26» директор станции — филиала Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра Николай Морозов.
По словам господина Морозова, естественная окраска волокна может повысить экономическую эффективность выращивания хлопчатника. Параллельно специалисты работают над созданием селекционной линии со светло-зеленым волокном.
Кроме того, селекционеры продолжают повышать адаптивность культуры к резко континентальному климату засушливых районов Ставропольского края.