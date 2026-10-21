Экспорт АПК на Дону отстал от плана на 6,5%
Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ростовской области за девять месяцев 2026 года составил $3,27 млрд, отстав от плановых $3,5 млрд на 6,5%. Об этом говорится в отчете регионального минсельхоза о ходе реализации госпрограммы развития сельского хозяйства.
Невыполнение плана, как отмечают в ведомстве, объясняется логистическими ограничениями в Азово-Черноморском бассейне и трудностями с отгрузкой зерна. Годовой план по экспорту — $5,46 млрд; по итогам девяти месяцев регион выполнил его примерно на 60%.
С 28 августа в области действует режим ЧС регионального характера, введённый из-за прекращения работы портов и нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне на фоне атак на логистическую инфраструктуру. В результате у сельхозпроизводителей скопились значительные объемы нереализованной продукции.