Экспорт АПК на Дону отстал от плана на 6,5%

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ростовской области за девять месяцев 2026 года составил $3,27 млрд, отстав от плановых $3,5 млрд на 6,5%. Об этом говорится в отчете регионального минсельхоза о ходе реализации госпрограммы развития сельского хозяйства.