В Сочинском национальном парке состоялась заключительная встреча эколого-просветительского проекта «Бурый медведь — наш сосед»

Грамотное поведение при встрече — нельзя поворачиваться к медведю спиной и убегать. Не делайте резких движений, поднимите рюкзак или растяните куртку над головой, чтобы казаться больше. Медленно отступайте назад. Говорите низким, спокойным голосом. При приближении медведя ни в коем случае не смотрите ему в глаза. Используйте средства защиты — свистки, фальшфейеры, аэрозоли. Ими нужно уметь пользоваться. Например, аэрозоль действует только с расстояния 2-7 м, и не поможет, если медведь подойдёт не с подветренной стороны. Ходите в лес компанией, разговаривайте: медведь услышит вас издалека и обойдёт стороной.