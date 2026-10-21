Россияне стали почти в два раза чаще общаться через СМС

Аналитики «Инсайт Комкон» в ходе телефонного опроса узнали мнение 9 тыс. абонентов из более чем 70 регионов страны. В исследовании приняли участие как жители крупных мегаполисов, так и небольших населённых пунктов. Респондентам предлагали выбрать одного или нескольких операторов с лучшим, по их мнению, качеством голосовой связи, а также указать, услугами какого кого из них они пользуются. Оценка рассчитывалась отдельно по базе абонентов каждого оператора, после чего результаты сопоставлялись между участниками рынка.