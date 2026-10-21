Ростовские ученые научились устанавливать происхождение рыбы по ДНК
Ученые Азово-Черноморского научно-исследовательского рыбохозяйственного института (АЗНИИРХ) могут устанавливать происхождение рыбы по молекулярно-генетическим экспертизам. По данным института, в 2026 году в филиал поступило 29 запросов на проведение таких исследований — в 23 из них подтвердилось дикое происхождение водных биоресурсов и рыбной продукции.
Методика такова: специалисты анализируют ДНК образцов рыбной продукции, полученные данные сравнивают с генетической базой рыб-производителей из ремонтно-маточных стад заводов ФГБУ «Главрыбвод». Сопоставление генетических профилей позволяет установить возможное родство исследуемой особи с рыбами из базы и сделать выводы о ее происхождении — выловлена рыба в естественной среде или выращена на заводе.
При этом, как подчеркивают в институте, дикое происхождение само по себе не означает, что рыба была выловлена незаконно: результаты экспертизы лишь дают следствию основания для проверки легальности оборота конкретной партии.
Практический смысл генетических экспертиз в том, что они позволяют рассчитать ущерб, причинённый водным биоресурсам, — цифру, на которой строится обвинение по уголовным статьям о незаконной добыче водных биоресурсов.