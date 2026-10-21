Проект расчистки реки Грушевки в Октябрьском и Аксайском районах получил одобрение
Государственная экспертиза одобрила проект расчистки реки Грушевки в Октябрьском и Аксайском районах. Информация размещена в Едином государственном реестре заключений.
Заказчик проекта — министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области. Из русла реки планируется убрать накопившийся мусор: брёвна, ветки, строительные материалы, старую мебель и автомобильные покрышки.
Сроки завершения работ пока не определены.