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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Проект расчистки реки Грушевки в Октябрьском и Аксайском районах получил одобрение

Государственная экспертиза одобрила проект расчистки реки Грушевки в Октябрьском и Аксайском районах. Информация размещена в Едином государственном реестре заключений.

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Заказчик проекта — министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области. Из русла реки планируется убрать накопившийся мусор: брёвна, ветки, строительные материалы, старую мебель и автомобильные покрышки.
Сроки завершения работ пока не определены.
Мария Хоперская