В Сочинском национальном парке состоялась заключительная встреча эколого-просветительского проекта «Бурый медведь — наш сосед»
Справочно:
Эколого-просветительский проект «Бурый медведь — наш сосед» Сочинского нацонального парка и курорта «Роза Хутор» направлен на формирование культуры безопасного сосуществования людей с крупнейшим хищником Кавказа.
Помимо участия в проекте, курорт реализует полный комплекс защитных и профилактических мер, связанных с безопасным взаимодействием человека и дикой природы.
Эксплуатационные службы «Роза Хутор» вместе с сотрудниками Сочинского национального парка осуществляют круглосуточный мониторинг по выходу диких животных. При необходимости зверей отпугивают с помощью пиротехники. Особое внимание «Роза Хутор» уделяет предотвращению факторов, которые могут привлечь животных к рекреационным объектам. В частности, это касается системы обращения с пищевыми отходами, запахи которых привлекают диких животных больше всего. Контейнерные площадки на «Роза Хутор» оборудованы непроницаемыми корпусными ограждениями, службы курорта регулярно моют и обрабатывают их для устранения запахов, контролируют своевременный вывоз отходов. По этой же причине урны на природных маршрутах расположены в начале и конце троп — это позволяет не создавать дополнительных факторов привлечения животных в лесной зоне.
Поддержание естественной кормовой базы диких животных «Роза Хутор» рассматривает как одну из своих долгосрочных задач. Вместе с доктором биологических наук, профессором Анатолием Кудактиным и специалистами Сочинского национального парка курорт разработал проект восстановления фруктарников — участков с местными плодовыми растениями вдали от рекреационных зон. Первые посадки начнутся этой осенью. Будут высажены грецкий орех, восточная яблоня, кавказская груша.
ООО «Санаторий «Роза Хутор»,
123458, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТРОГИНО,
УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, Д. 30, ПОМЕЩ. 1/3/1Реклама. 6+