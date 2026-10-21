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Кубань-ЧерноморьеНовости компаний

В Сочинском национальном парке состоялась заключительная встреча эколого-просветительского проекта «Бурый медведь — наш сосед»

С сентября по октябрь в рамках проекта Сочинского национального парка и курорта «Роза Хутор» проведено 8 лекций о добрососедстве человека и диких лесных животных. Их посетили около 600 человек.

Пресс-служба «Роза Хутор»

Тема выхода диких животных в населённые пункты актуальна для всей страны. Специалисты отмечают: именно осенью ситуация с выходами бурого медведя к населенным пунктам и туристическим тропам обостряется — в период нагула жира перед зимней спячкой звери особенно активны в поисках пищи. В Сочи курортная и жилая инфраструктура вплотную соприкасается с местообитаниями медведей. Многие сельские населённые пункты расположены на границе с национальным парком и не имеют буферной зоны с лесной территорией.
Однако ключевая причина выхода медведя в населенные пункты — поведение людей. Доступность антропогенной пищи — открытые мусорные контейнеры, не собранный вовремя урожай, бесхозный скот и домашние животные, пищевые отходы у туристических объектов, намеренная подкормка медведя — формирует у животных устойчивую пищевую зависимость и приводит к потере страха перед человеком. Однажды попробовав человеческую еду, медведь запомнит место и вернётся туда. Этот процесс привыкания к человеку и потери страха перед ним называется синантропизацией и несёт прямую угрозу для людей и самих животных.
Главная задача проекта Сочинского национального парка и курорта «Роза Хутор» — заменить напряженность в восприятии бурого медведя чёткими практическими знаниями о том, как вести себя при встрече с ним. На заключительной встрече проекта «Бурый медведь — наш сосед» старший научный сотрудник Сочинского национального парка Реваз Пруидзе рассказал о биологии и повадках кавказского бурого медведя, его ключевых отличиях от сибирских и дальневосточных сородичей. Акцент был сделан на том, как человек может предотвратить конфликтные ситуации:
Правильное обращение с отходами — залог того, что медведь не придёт к вашему дому. Вовремя убирайте мусор, надёжно закрывайте мусорные контейнеры.
Защита придомовой территории — вовремя убирайте урожай, запирайте на ночь скот и домашних животных, поставьте хорошее освещение и электропастух.
Никакой подкормки — прикормленный зверь теряет страх и может стать агрессивным. Никогда не кормите зверя и не оставляйте пищевые отходы или остатки еды в местах, доступных ему. Не фотографируйтесь с медведем ради лайков в соцсетях. Своими действиями мы провоцируем медведя на агрессию.
Грамотное поведение при встрече — нельзя поворачиваться к медведю спиной и убегать. Не делайте резких движений, поднимите рюкзак или растяните куртку над головой, чтобы казаться больше. Медленно отступайте назад. Говорите низким, спокойным голосом. При приближении медведя ни в коем случае не смотрите ему в глаза. Используйте средства защиты — свистки, фальшфейеры, аэрозоли. Ими нужно уметь пользоваться. Например, аэрозоль действует только с расстояния 2-7 м, и не поможет, если медведь подойдёт не с подветренной стороны. Ходите в лес компанией, разговаривайте: медведь услышит вас издалека и обойдёт стороной.
Сообщить о встрече с медведем — укройтесь в безопасном месте и звоните в 112.
Помимо практических рекомендаций специалистов Сочинского национального парка участники встречи получили информационные постеры с правилами добрососедства для размещения в общественных местах, а также индивидуальные «антимедвежьи» свистки — они помогают отпугнуть зверя.
В 2027 году проект продолжится и охватит новые территории. Просветительская программа дополнится новыми форматами работы. Курорт «Роза Хутор» сохранит статус партнёра проекта, продолжая оказывать ему финансовую и организационную поддержку.

Справочно:

Эколого-просветительский проект «Бурый медведь — наш сосед» Сочинского нацонального парка и курорта «Роза Хутор» направлен на формирование культуры безопасного сосуществования людей с крупнейшим хищником Кавказа.

Помимо участия в проекте, курорт реализует полный комплекс защитных и профилактических мер, связанных с безопасным взаимодействием человека и дикой природы.

Эксплуатационные службы «Роза Хутор» вместе с сотрудниками Сочинского национального парка осуществляют круглосуточный мониторинг по выходу диких животных. При необходимости зверей отпугивают с помощью пиротехники. Особое внимание «Роза Хутор» уделяет предотвращению факторов, которые могут привлечь животных к рекреационным объектам. В частности, это касается системы обращения с пищевыми отходами, запахи которых привлекают диких животных больше всего. Контейнерные площадки на «Роза Хутор» оборудованы непроницаемыми корпусными ограждениями, службы курорта регулярно моют и обрабатывают их для устранения запахов, контролируют своевременный вывоз отходов. По этой же причине урны на природных маршрутах расположены в начале и конце троп — это позволяет не создавать дополнительных факторов привлечения животных в лесной зоне.

Поддержание естественной кормовой базы диких животных «Роза Хутор» рассматривает как одну из своих долгосрочных задач. Вместе с доктором биологических наук, профессором Анатолием Кудактиным и специалистами Сочинского национального парка курорт разработал проект восстановления фруктарников — участков с местными плодовыми растениями вдали от рекреационных зон. Первые посадки начнутся этой осенью. Будут высажены грецкий орех, восточная яблоня, кавказская груша.

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