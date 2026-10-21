На одной из улиц Геленджика перекроют движение из-за реконструкции газопровода
Движение на участке улицы Кирова в Геленджике перекроют из-за реконструкции газопровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Обновление инженерных сетей проводится на территории Геленджика в рамках реализации инвестиционной программы ПАО «Газпром». В ближайшее время работы затронут участок улицы Кирова от пересечения с улицей Первомайской до улицы Советской. Во время работ движение автотранспорта на этом отрезке будет полностью закрыто. Водителей просят использовать улицу Шевченко.
Ориентировочно начало реконструкции сетей среднего и низкого давлений запланировано на 28-29 октября. Завершить работы планируют до 30 ноября.